Ναδάλ: «Σχεδόν ξεχνάω ότι ήμουν τενίστας, η ζωή συνεχίζεται»

Ο Ραφαέλ Ναδάλ μίλησε για τη ζωή του, μετά το τέλος της καριέρας του, για τις δυσκολίες που είχε στη καριέρα του και για την έλλειψη νoσταλγίας για τα χρόνια του στα court.

Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας, Ραφαέλ Ναδάλ, έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στο The Athletic και μίλησε τόσο για τη ζωή του, μετά το τέλος της καριέρας του, όσο και για τα χρόνια που αγωνιζόταν και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Ακόμη, τοποθετήθηκε σχετικά με τα σχέδια του στον επαγγελματικό τομέα, αλλά μίλησε και για τη μόδα και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ναδάλ, ο βασιλιάς της χωμάτινης επιφάνειας με 14 Roland Garros, μετρά συνολικά στη καριέρα του 22 Grand Slams και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2024.

Έκτοτε, όπως ανέφερε ο ίδιος δεν αναπολεί ιδιαίτερα τα χρόνια στα court και παραδέχτηκε ότι δεν του λείπει ιδιαίτερα το άθλημα στο οποίο μεγαλούργησε: «Αποσύρθηκα μόλις πριν από δύο χρόνια, αλλά μοιάζει ήδη σαν να έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή από τότε που έπαιζα τένις. Σχεδόν ξεχνάω ότι ήμουν τενίστας. Η ζωή συνεχίζεται. Μου άρεσε πολύ να παίζω τένις. Όμως, δεν μου λείπει ιδιαίτερα, επειδή αποσύρθηκα την κατάλληλη στιγμή. Δεν είχα τίποτα άλλο να δώσω».

Στη συνέχεια, μίλησε για τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν μέχρι το τέλος της καριέρας του: «Το σώμα μου είχε τελειώσει, για να είμαι ειλικρινής. Έπαιζα με πάρα πολλούς περιορισμούς και αυτό με βοήθησε να ολοκληρώσω την καριέρα μου με ηρεμία.Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να ζούσα την τελευταία μου χρονιά στο tour. Δεν θα έλεγα ότι φοβόμουν, αλλά γνώριζα ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Το μόνο θετικό που αποκόμισα από όλους αυτούς τους τραυματισμούς είναι ότι μπόρεσα να απολαμβάνω περισσότερο τις μεγάλες στιγμές και να τις εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Όμως, έζησα ολόκληρη την καριέρα μου στο τένις με πόνο. Στην καθημερινότητά μου υπέφερα πάρα πολύ».

Έκανε λόγο και για το ιδιαίτερο στυλ του στους αγώνες και στο αντίστοιχο του Φέντερερ: «Όταν βλέπω τον εαυτό μου με εκείνα τα μακριά σορτς, αμάνικα μπλουζάκια και τις κορδέλες, σκέφτομαι το πόσο χάλια ντυνόμουν. Όμως, εκείνη την εποχή ήταν κάτι ξεχωριστό και, με έναν τρόπο, δημιούργησα τη δική μου ταυτότητα, όντας λίγο διαφορετικός. Ο Ρότζερ ντυνόταν με έναν πιο κλασικό τρόπο. Εγώ φορούσα αυτά τα περίεργα σύνολα που ανέφερα. Ήμουν λίγο νεότερος από εκείνον και ο Ρότζερ είχε ένα πιο κομψό στυλ παιχνιδιού».

Ο Ναδάλ αναφέρθηκε, επιπλέον, στην στήριξη που είχε από την οικογένεια του, αλλά και στα συναισθήματα που του προκαλούσε το άθλημα όσο αγωνιζόταν: «Αισθάνομαι πολύ τυχερός για όλα όσα μπόρεσα να ζήσω χάρη στο τένις. Πάντα είχα μεγάλη υποστήριξη από την οικογένειά μου και την ομάδα μου. Όταν κοιτάζω αυτές τις φωτογραφίες, θυμάμαι τις στιγμές που έζησα και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα πιο σημαντικά από το τένις και τον αθλητισμό. Όμως, η αδρεναλίνη και αυτό το ξεχωριστό συναίσθημα που σου προσφέρει ο αθλητισμός είναι κάτι δύσκολο να βρεις έξω από αυτόν».

Κλείνοντας, ο Ναδάλ μίλησε και για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες: «Εργάζομαι πάνω στα άλλα πρότζεκτ μου και είμαι πατέρας των παιδιών μου. Παράλληλα, ασχολούμαι με την ακαδημία τένις που έχω στη Μαγιόρκα, το ίδρυμα και όλα αυτά τα πράγματα. Δουλεύω πολύ περισσότερο και ταξιδεύω πολύ περισσότερο απ' όσο περίμενα όταν αποσύρθηκα, και το λέω με την καλή έννοια».