Η Πάουλα Μπαντόσα πανηγύρισε μαζί με την οικογένεια Τσιτσιπά τον τίτλο που κατέκτησαν οι Στέφανος και Πέτρος στο διπλό στο τουρνουά της Αμβέρσας.

Η Πάουλα Μπαντόσα όλη την εβδομάδα βρισκόταν στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά στην Αμβέρσα.

Μαζί με την οικογένεια Τσιτσιπά η Μπαντόσα παρακολούθησε τους αγώνες του Στέφανου μέχρι τα ημιτελικά στο μονό, αλλά και την πορεία του με τον αδελφό του Πέτρο μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τίτλου στο διπλό ανδρών.

She's the picture of joy and spontaneity Love you Paulita pic.twitter.com/bkIhhpfp3Q

Η Ισπανίδα παίκτρια αμέσως μετά την απονομή των τροπαίων, έβγαλε την απαραίτητη για την περίσταση selfie με τα αδέλφια Τσιτσιπά, ενώ και η ίδια σήκωσε το τρόπαιο του αγαπημένου της Στέφανου.

Paula Badosa took a photo with Stefanos & Petros Tsitsipas after they won their first doubles title together.



Beautiful moment. pic.twitter.com/9uOqlK9dYS