Μετά την Εθνική Ανδρών και αυτή των Γυναικών ξεκίνησε με νίκη στους Μεσογειακούς επικρατώντας επίσης του Κοσόβου με 3-0.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά βόλεϊ των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο η Εθνική γυναικών, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ του Κοσόβου.

Όπως και οι άνδρες το πρωί, έτσι και οι γυναίκες κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Κοσόβου και να μπουν με νίκη στη διοργάνωση.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακή Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και με τη λήξη της αναμέτρησης βρέθηκε στο τάραφλεξ και συνεχάρη τις αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο.

Σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ρεπό και το Σάββατο (22/8) θα αντιμετωπίσει στις 12.00 την Αλγερία.

Στο πρώτο σετ αν και προηγηθήκαμε με 9-14, το Κόσοβ αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 19-19. Με δύο κόντρα επιθέσεις της Νάσιας Φακοπουλίδου η Εθνική μας ομάδα ξέφυγε εκ νέου με +4 (19-23), όμως και πάλι οι Κοσοβάρες ισοφάρισαν και μάλιστα έφτασαν να έχουν δικό τους σετ μπολ (25-24). Το Κόσοβο έχασε το σερβίς (25-25), η Ασημίνα Νικολογιάννη στην κόντρα έκανε το 25-26 και με άσσο της Νάσιας Φακοπουλίδου έγινε το 25-27.

Στο δεύτερο σετ το Κόσοβο με πίεση στο σερβίς κατάφερε να πάρει προβάδισμα στην αρχή του σετ και να το διατηρήσει μέχρι το 16-12. Μετά την αλλαγή, η Εθνική μας ομάδα με σέρβερ την Τζίνα Λαμπρούση έτρεξε σερί 0-8 και ξέφυγε με +4 (16-20). Με τη ψυχολογία και το σκορ με το μέρος τους, οι διεθνείς μας έκλεισαν το σετ με 21-25 για το 0-2 σετ.

Στο τρίτο σετ η Ελλάδα πήρε από νωρίς κεφάλι στο σκορ, με τα σερβίς της Λαμπρούση ξέφυγε με 5-13 για να λήξει το σετ με 15-25.

«Το είχαμε διαβάσει πολύ καλά το Κόσοβο. Ξέραμε τι να περιμένουμε, ότι πιέζουν πολύ από το σερβίς και τι τους αρέσει να κάνουν. Είχαμε υπομονή, ξέραμε ότι το Κόσοβο κάνει τρία τρανζίσιον και ξέραμε ότι στο δεύτερο και στο τρίτο είναι πολύ δυνατό. Και πίσω όταν ήμασταν στο σκορ ξέραμε τι να περιμένουμε. Είναι σημαντική η νίκη στην έναρξη της διοργάνωσης με 3-0» σχολίασε ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Μπακοδήμος.

Διακύμανση:

1ο σετ: 1-8, 14-16, 19-21, 25-27

2ο σετ: 8-6, 16-12, 18-21, 21-25

3ο σετ: 4-8, 6-16, 8-21, 15-25

*Οι πόντοι του Κοσόβου προήλθαν από 5 άσσους, 31 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 8 άσσους, 36 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (25-27, 21-25, 15-25) σε 81′

ΚΟΣΟΒΟ (Λόρικ Ιλάζι): Αβντίλι 8 (6/19 επ., 2 άσσοι), Ραμαντάνι 3 (3/7 επ.), Κάντριου 7 (6/31 επ., 1 άσσος), Κρασνίκι 1 (1/2 επ.), Νεζίρι 5 (2/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σουλεϊμάνι 4 (4/19 επ., 21% υπ. – 14% άριστες) / Ιλάζι (λ, 37% υπ. – 26% άριστες), Βότσι 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Καλούντρα, Γκασάνι 4 (4/10 επ., 22% υπ. – 22% άριστες), Μπεγκάζ, Λουγκάλιου 3 (3/7 επ.).

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μπακοδήμος): Λαμπρούση 4 (1/5 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 4 (3/11 επ., 1 άσσος), Φλιάκου 5 (1/1 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ζιώγα 14 (13/34 επ., 1 άσσος), Καθάριου 11 (6/12 επ., 5 μπλοκ), Νικολογιάννη 13 (11/27 επ., 2 άσσοι, 36% υπ. – 18% άριστες) / Καραμπάση (λ, 43% υπ. – 14% άριστες), Ζαφειρίου 2 (1/7 επ., 1 άσσος, 62% υπ. – 25% άριστες).

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Βόρεια Μακεδονία – Τουρκία 0-3 (04-25, 16-25, 15-25)

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (25-27, 21-25, )

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Αλγερία – Κόσοβο

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Ελλάδα – Αλγερία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Κόσοβο – Βόρεια Μακεδονία

15.00: Αλγερία – Τουρκία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Τουρκία – Κόσοβο

18.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Βόρεια Μακεδονία – Αλγερία

18.00: Τουρκία – Ελλάδα

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

19.00: Ιταλία – Βοσνία

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Σερβία – Αίγυπτος

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Σερβία – Βοσνία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Αίγυπτος – Ιταλία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

21.00: Ιταλία – Σερβία

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Βοσνία – Αίγυπτος