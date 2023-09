Ντέρμπι Σερβίας - Βρετανίας έβγαλε η κλήρωση για το Final-8 του Davis Cup που θα γίνει στην Μάλαγα.

Η Σερβία του Νόβακ Τζόκοβιτς, κληρώθηκε με την Μεγάλη Βρετανία του Αντι Μάρεϊ, στα προημιτελικά του Davis Cup.

Η τελική φάση (Final 8) θα γίνει στη Μάλαγα το διάστημα 21-26 Νοεμβρίου, με την κλήρωση να ευνοεί τον κάτοχο του τίτλου (Καναδά) και την Σερβία να έχει δύο πολύ δύσκολα τεστ προκειμένου να φτάσει ως τον τελικό.

Η διοργανώτρια Ισπανία και οι ΗΠΑ λείπουν από την τελική φάση, κάτι που κάνει πιο δύσκολη την πρόβλεψη για φαβορί, αφού και ο Καναδάς αναμένεται να έχει απουσίες, ενώ εντελώς αμφίρροπα είναι τα άλλα τρία ζευγάρια που προέκυψαν από την κληρωτίδα.

Τα ζευγάρια

Ημιτελικά

Α. Νικητής 1 - Νικητής 2

Β. Νικητής 3 - Νικητής 4

Τελικός

Νικητής Α - Νικητής Β

8 teams. 1 goal



The Final 8 in November should be fun!#DavisCup #DavisCupFinals pic.twitter.com/tyAY19CDG2