Οταν οι Αλκαράθ και Ρούνε μάγευαν στα 13 τους ως συμπαίκτες στα court (vid)

Οι Κάρλος Αλκαράθ και Χόλγκερ Ρούνε θα βρεθούν για πρώτη φορά αντίπαλοι στην… μεγάλη σκηνή του Wimbledon, έχοντας περισσότερα να μοιραστούν παρά να χωρίσουν.

Οταν ήταν σε ηλικία 13 ετών, οι Κάρλος Αλκαράθ και Χόλγκερ Ρούνε έπαιζαν μαζί στο διπλό, σε διεθνή τουρνουά μικρών ηλικιών.

Ο τρόπος με τον οποίο έπαιζαν για παίκτες της ηλικίας τους ξεχώριζε σε σχέση με τα άλλα παιδιά και η πορεία έδειξε το γιατί.

Carlos Alcaraz and Holger Rune playing doubles together at 13 years of age (via @LesPetitsAs) pic.twitter.com/HebOK9bnwL