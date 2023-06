Η Βοζνιάκι ανακοίνωσε την επιστροφή της στην ενεργό δράση

Το πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος grand slam, Κάρολιν Βοζνιάκι, ανακοίνωσε μέσω της Vogue ότι επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Μετά από μία 3ετια, η Κάρολιν Βοζνιάκι πιάνει πάλι ρακέτα και τον άλλο μήνα επιστρέφει με το τουρνουά του Μόντρεαλ!

Η Δανή, πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και αφοσιώθηκε στην οικογένειά της με τον πρώην άσο του ΝΒΑ, Ντέιβιντ Λι, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο κορούλες (πέρυσι έκαναν και τις διακοπές τους οικογενειακώς στην Ελλάδα).

Με άρθρο της στο περιοδικό Vogue ανακοίνωσε πως αποφάσισε στα 32 της να επιστρέψει στα court καθώς θέλει να δοκιμάσει πάλι την τύχη της και να δει σε τι επίπεδο μπορεί να παίξει. Μάλιστα, στο άρθρο που έγραψε, περιγράφει πως ελπίζει να είναι σε θέση να διεκδικήσει τον Ιανουάριο ακόμη και το Australian Open, το οποίο κατέκτησε το 2018 (ήταν και φιναλίστ στο US Open to 2009 και το 2014).

«Σε αυτά τα τρία χρόνια μακριά από το παιχνίδι, αναπλήρωσα τον χρόνο που είχα χάσει από την οικογένειά μου. Εγινα μητέρα δύο υπέροχων παιδιών. Ομως έχω ακόμη στόχους που θέλω να εκπληρώσω. Και θέλω να δείξω στα παιδιά μου ότι μπορείς να κυνηγάς τα όνειρά σου, άσχετα από την ηλικία ή τον ρόλο σου (ως μητέρα). Ως οικογένεια αποφασίσαμε πως ήρθε ο καιρός. Επιστρέφω στο παιχνίδι και ανυπομωνώ γι' αυτό» έγραψε η Βοζνιάκι.

