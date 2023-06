Ο Ματέο Μπερετίνι έπειτα από δύο μήνες επέστρεψε στη δράση, όμως το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό στο 250άρι τουρνουά της Στουτγάρδης.

Ο Ματέο Μπερετίνι έπειτα από δύο μήνες επέστρεψε στη δράση, όμως το αποτέλεσμα για τον 27χρονο Ιταλό ήταν απογοητευτικό. Ήττα από τον συμπατριώτη του Λορέντσο Σονέγκο 6-1, 6-2 για τη φάση των «32», με τον Μπερετίνι να αποχωρεί δακρυσμένος από το κορτ, όπου πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο.

Τα προβλήματα τραυματισμών έχουν βάλει φρένο στην πορεία του Μπερετίνι, που είχε να αγωνιστεί από τον Απρίλιο και το Μasters του Μόντε Κάρλο, όταν μετά τις νίκες επί των Κρέσι και Σερούντολο, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί κόντρα στον Ρούνε.

Matteo Berrettini left the court in tears today after his loss to Lorenzo Sonego in Stuttgart



This was his first match back in 2 months



The crowd applauded him as he left the court & tried to lift his spirits in whatever way they could



pic.twitter.com/CuQ0dmGOMe