Διαιτητής στο Indian Wells πήγε να τσεκάρει το ύψος στο φιλέ του κεντρικού γηπέδου στο... πνεύμα των ημερών.

O Μοχάμεντ Λεϊλάνι, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές τένις, θύμισε λίγο… Super League.

Λίγο πριν αναλάβει να διαιτητεύσει έναν αγώνα στο Indian Wells, πήρε έναν χάρακα (αντί μεζούρας) για να μετρήσει το ύψος του φιλέ.

Αφού… τσέκαρε πως όλα είναι καλά, έβαλε την ειδική ταινία που τοποθετείται στο κέντρο του φιλέ και αφού ολοκλήρωσε τις εργασίες του, πήγε στη θέση του για να αναλάβει τον ρόλο του.

A man who assumes many roles



Mohamed Lahyani is all business! pic.twitter.com/KgxgaFhpro