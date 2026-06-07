Thessaloniki Grand Slam: Στην κορυφή οι περσινοί πρωταθλητές Ντάλλας, Χατζηνιικολάου
Με τον τρόπο που τελείωσαν την περσινή χρονιά, ξεκίνησαν την φετινή οι Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου. Οι περσινοί πρωταθλητές ξεκίνησαν τους αγώνες του φετινού πρωταθλήματος επίσης με νίκη και κατάκτηση τίτλου. Συγκεκριμένα επικράτησαν με 2-0 (17-21, 14-21) των Θοδωρή Παπαδημητρίου και Παναγιώτη Ιωαννίδη κατακτώντας το Thessaloniki Grand Slam.
Στην κατάμεστη από κόσμο Πλατεία Αριστοτέλους και στον τελευταίο αγώνα στην εμβληματική αυτή περιοχή, καθώς θα γίνει ανάπλαση και το τουρνουά στην Θεσσαλονίκη θα αλλάξει έδρα, οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν καλύτεροι και έφτασαν άνετα στη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.
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