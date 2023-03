O Τσιτσιπάς έκανε δώρο μία ρακέτα του στην Αλίσια Λέμαν που κάλεσε για διπλό ο αδερφός του

Μετά τον Πέτρο Τσιτσιπά που... πολιόρκησε για ένα μεικτό διπλό την Αλίσα Λέμαν, ήρθε και ο Στέφανος να της κάνει δώρο μία ρακέτα.

Η Αλίσα Λέμαν έχει... πέραση στην οικογένεια Τσιτσιπά.

Αφού ο Πέτρος την προσκάλεσε να γίνουν ομάδα σε ένα τουρνουά για το μεικτό βλέποντας φωτογραφίες της στα σόσιαλ να παίζει τένις, ήρθε η σειρά του Στέφανου να δράσει...

Το Νο3 του κόσμου έστειλε στην ποδοσφαιρίστρια της Αστον Βίλα δώρο μία ρακέτα του με την υπογραφή του και η Ελβετή την κουβάλησε ως τα... αποδυτήρια της ομάδας της, για να την προβάλει στα σόσιαλ και να ευχαριστήσει δημόσια τον Ελληνα τενίστα για το δώρο του.

Stef sent his signed racquet to Alisha pic.twitter.com/jRKqnIiaFk