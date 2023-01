Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νικώντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 και προκρίθηκε στον τελικό στο 250άρι τουρνουά στην Αδελαΐδα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με εντυπωσιακή εμφάνιση νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-3, 6-4 σε 84 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό του 250αριού τουρνουά στην Αδελαΐδα.



Αυτή ήταν η 9η νίκη του Νόλε σε 13 αναμετρήσεις με τον Μεντβέντεφ και σίγουρα ένα δυνατό μήνυμα, ενόψει του Australian Open που ξεκινάει σε εννέα ημέρες στη Μελβούρνη. Παράλληλα, ο Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον 131ο τελικό της καριέρας του και πάει για τον 92ο τίτλο του.

Αντίπαλος του στον τελικό της Κυριακής θα είναι ο Αμερικανός, Σεμπάστιαν Κόρντα, που απέκλεισε τον Γιοσιχίτο Νισιόκα, με τον Ιάπωνα να αποχωρεί εξ αιτίας τραυματισμού με το σκορ στο 7-6(5), 1-0 υπέρ του αντιπάλου του.

Στον αγώνα με τον Μεντβέντεφ δεν έλειψε και η παρεξήγηση, όταν ο Σέρβος πήρε ιατρικό time out στο 5-2 του πρώτου σετ, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι με τον Ρώσο να χλευάζει τον αντίπαλό του στο 2ο σετ, υποκρινόμενος τραυματισμό και χαμογελώντας στο box του.

