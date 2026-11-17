Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το ζητούμενο απέναντι στη Μαρσέιγ στο ΟΑΚΑ, πήρε τη νίκη με 14-12 και στην έδρα της Φερεντσβάρος θα παίξει το χαρτί πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Για τον Παναθηναϊκό ο αγώνας με τη Μαρσέιγ στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ ήταν σαν τελικός, μέχρι τον επόμενο... τελικό. Το «τριφύλλι» πήρε το πολύτιμο τρίποντο με 14-12 για την 4η αγωνιστική του Δ' Ομίλους στη φάση των «16» στο Champions League και παράλληλα απέκτησε την ευκαιρία να πάει στη Βουδαπέστη την 1η Δεκεμβρίου και στην έδρας της πανίσχυρης Φερεντβάρος να τα παίξει όλα για όλα.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-5, 2-3, 2-1.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γούντχεντ 2, Παπασηφάκης 1, Δ. Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε 1, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 2.

Μαρσέιγ (Μίλος Σκεπάνοβιτς): Τεσάνοβιτς, Λαρούμπε, Κρουσιγιά 3, Ροντρίγκεζ, Κανόβας, Τόμας Βερνού 4, Ντράσοβιτς 1, Μπουέ 3, Μαριόν Βερνού 1, Ντε Νάρντι, Βανπεπερστράετε, Ράντοβιτς, Πόρτερ, Γκμπαμασάντι.

H 4η αγωνιστική άνοιξε νωρίτερα στο Βουκουρέστι, εκεί η ουραγός Στεάουα αιφνιδίασε αρχικά τη Φερεντσβάρος. καθώς προηγήθηκε 4-0, όμως μετά το 1ο οκτάλεπτο η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας ισσορόπησε την κατάσταση και πατώντας... γκάζι, έφθασε σε μια άνετη επικράτηση με 18-10

H βαθμολογία

1.Μαρσέιγ 9

2.Φερεντσβάρος 9

3.Παναθηναϊκός 6

4.Στεάουα Βουκουρεστίου 0

Οι δυο τελευταίες αγωνιστικές

5η αγωνιστική - 1η Δεκεμβρίου

Μαρσέιγ - Στεάουα Β.

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική - 16 Δεκεμβρίου