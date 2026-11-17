Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα, άνοιξε το σκορ για την Ουγγαρία στο εντός έδρας ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ακόμα ένα γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα με το εθνόσημο της πατρίδας του. Τρεις μέρες αφού σκόραρε στο «διπλό» της Ουγγαρίας κόντρα στη Γεωργία, o διεθνής φορ της ΑΕΚ άνοιξε το σκορ για το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο εντός έδρας ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Στο 35ο λεπτό «διάβασε» εξαιρετικά τη φάση, έκλεψε την μπάλα, βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε τον τερματοφύλακα της Βόρειας Ιρλανδίας για το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

O 32χρονος killer έφτασε τα 17 γκολ σε 32 εμφανίσεις με το εθνόσημο, ενώ «τρέχει» εξαιρετική σεζόν με τους πρωταθλητές Ελλάδας, έχοντας σκοράρει 10 φορές σε 15 συμμετοχές.