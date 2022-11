Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε για πρώτη φορά σε γήπεδο τένις σε ηλικία τεσσάρων ετών, δείτε τα πρώτα του χτυπήματα με τη ρακέτα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν αυτός που έκλεψε όλα τα φώτα στο κλείσιμο της χρονιάς, κατακτώντας το ATP Finals στο Τορίνο, με τον 35χρονο Σέρβο να πετυχαίνει πέντε νίκες και να ανεβαίνει στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τα διαδίκτυο έχει κατακλειστεί από ειδήσεις, φωτογραφίες, βίντεο από την τελευταία επιτυχία του στην ιταλική πόλη.Όμως ξεχωρίζει ένα βίντεο που μας γυρίζει πίσω στο 1991, όταν ο 4χρονος Νόλε είχε την πρώτη του επαφή με το τένις.

Όπως έχουν δηλώσει οι γονείς του τού δώρισαν μια μίνι ρακέτα και μια μαλακή μπάλα του, με τον πατέρα του Σρντιάν να λέει πως «αυτό ήταν το πιο αγαπημένο παιχνίδι του». Και η ιστορία τον δικαίωσε.

Where the G.O.A.T started



Novak Djokovic's first ever tennis lesson @DjokerNole | (Via @telegrafrs) pic.twitter.com/ES7KX80R7v