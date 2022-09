Σάκκαρη και Στέφενς έγιναν τουρίστριες για μία ημέρα στην Πάρμα (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη και η Σλόαν Στέφενς εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους και γύρισαν την πόλη της Πάρμα με την βοήθεια ενός ξεναγού.

Μία καλή ευκαιρία να γυρίσει και να δει την πόλη της Πάρμα, είχε σήμερα (27/9) η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια από την στιγμή που δεν είχε αγώνα, βγήκε βόλτα μαζί με την Σλόαν Στέφενς και με τη βοήθεια ενός… γνώστη της πόλης, την γύρισαν και είδαν τα αξιοθέατά της.

Δοκίμασαν και λίγη κλασική ιταλική κουζίνα, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν μπόλικες φωτογραφίες σε ναούς και αμφιθέατρα από τα οποία εντυπωσιάστηκαν.





A day well spent, soaking in the culture, food and history of the lovely city of Parma@mariasakkari @SloaneStephenspic.twitter.com/dqXkyTDs7d