Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου μίλησε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τόνισε πως θα επιστρέψει στην Εθνική αν το επιθυμεί.

Να... σβήσει τη φωτιά γύρω από το ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας έσπευσε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των Ιβήρων.

Σε συνέχεια δηλώσεων του Ζόρζε Ζεσούς, που άφησε ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής, ο Πέδρο Προένσα αναφέρθηκε στον 41χρονο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, τονίζοντας πως αποτελεί σύμβολο για τη χώρα και μπορεί να γυρίσει (σσ στην Εθνική) εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος αλλά και ο προπονητής.

Δήλωσε πως το όλο θέμα είναι μια παρεξήγηση και ότι ο CR7 βρίσκεται στην Εθνική χάρη στην αξία του μέσα στο γήπεδο, ανέφερε όμως πως θα μπορούσε να αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ, αλλά δεν το επέλεξε διότι αγαπάει την πατρίδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν πρόκειται να δώσω διευκρινίσεις [σχετικά με το τι συνέβη]· πρόκειται για απολύτως φυσιολογικές συζητήσεις ανάμεσα σε προπονητές και παίκτες. Είναι ζήτημα τεχνικής φύσης, ένας πρόεδρος Ομοσπονδίας δεν εμπλέκεται σε τέτοια θέματα. Μιλάμε για τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, έναν παίκτη που έχει προσφέρει πάνω από δύο δεκαετίες στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σύμβολο της Πορτογαλίας· οφείλουμε να τιμούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Βρίσκεται στην Εθνική ομάδα χάρη στην αγωνιστική του αξία και αυτό είναι κάτι απολύτως αδιαμφισβήτητο. Θα αποτελεί πάντα μέρος αυτής της ομάδας, εφόσον παραμένει αγωνιστικά ικανός. Ο Κριστιάνο το γνωρίζει αυτό, ξέρει ότι αυτή είναι η αίσθηση που επικρατεί. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, επιτρέψτε μου να πω ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παρεξήγηση που πρέπει να επιλυθεί στο εσωτερικό της ομάδας.

Σήμερα (σσ χθες) οι παίκτες έδειξαν τον άρρηκτο δεσμό που έχουν με τον τωρινό μας αρχηγό. Ο Ρονάλντο είναι κομμάτι της Εθνικής μας ομάδας, είναι η σημαία μας, ήταν αρχηγός στο πρώτο από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και μόλις πρόσφατα ο προπονητής Ζεσούς δήλωσε ότι υπολογίζει στον Κριστιάνο, εφόσον βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες. Ο Ρονάλντο αποτελεί σύμβολο για την Πορτογαλία, είναι ένας παίκτης απολύτως εξαιρετικός, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει την καριέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν το θέλησε λόγω της αγάπης που τρέφει για την Εθνική ομάδα. Είμαι μάρτυρας αυτής της σχέσης που έχει ο Ρονάλντο με τον πορτογαλικό λαό και την Εθνική μας ομάδα.

Ήταν σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια με ηρεμία, καθώς το αγωνιστικό κομμάτι ήταν αυτό που μας καθοδηγούσε. Θα έχουμε τον χρόνο και την ηρεμία να καθίσουμε όλοι μαζί και να επιλύσουμε αυτό που αποτελεί παρεξήγηση. Επαναλαμβάνω: ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί μέρος της κληρονομιάς μας και θα είναι πάντα εδώ, εφόσον τον θέλει ο προπονητής», κατέληξε.