Η Μαρία Σάκκαρη ζητά την πρώτη νίκη καριέρας επί της Ντάρια Κασάτκινα για να βρεθεί στα ημιτελικά του τουρνουά του Βερολίνου, αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών.

Η Μαρία Σάκκαρη μετά τις άνετες νίκες επί της Γαλλίδας, Λεόλια Ζανζάν και επί της Αυστραλής, Ντάρια Σάβιλ αντιμετωπίζει την Ντάρια Κασάτκινα για μια θέση στα ημιτελικά του 500αριού τουρνουά στο Βερολίνο. Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (17/6), θα αρχίσει στις 12:00 ώρα Ελλάδας και θα ανοίξει το πρόγραμμα των προημιτελικών.

Η Σάκκαρη θα κληθεί να δώσει τέλος στην αρνητική προϊστορία που έχει απέναντι στην 25χρον Ρωσίδα (Νο.12 στον κόσμο), με την Κασάτκινα να μετρά τέσσερις νίκες στα παιχνίδια τους στο tour. Η πιο πρόσφατη στο χωμάτινο τουρνουά της Μαδρίτης, με την Κασάτκινα να επικρατεί με 3-6, 6-3, 6-1 για τη φάση των «16».

Προχώρησαν τα φαβορί

Στο μεταξύ σήμερα ολοκληρώθηκαν τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Η Ονς Τζαμπέρ νίκησε την Αμερικανίδα, Αλίσια Παρκς (Νο.169) με 6-2, 7-6(8) και πήρε την πρόκριση. Εκεί θα είναι και η Μπελίντα Μπέντσιτς, μετά το 6-4, 1-6, 6-1 επί της Ρωσίδας, Ανα Καλίνσκαγια.



Επίσης η Κόκο Γκoφ νίκησε την Κινέζα, Βανγκ με 6-0, 6-4 και η Βερόνικα Κουντερμέτοβα την Λιουντμίλα Σαμσόνοβα με 6-3, 6-7(5), 6-1 στη ρωσική κόντρα της ημέρας.

Repeating last week's result from 's-Hertogenbosch



BelindaBencic defeats Kalinskaya to reach a seventh career quarterfinal on grass!#bett1open pic.twitter.com/v2GZKcSV3q