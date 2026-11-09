Η Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή σεζόν έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του μπασκετικού της τμήματος, με αστρονομικά ποσά.

Είναι πολλά τα... λεφτά! Αποκαλύφθηκε το μπάτζετ της Ρεάλ Μαδρίτης , το οποίο σύμφωνα με το «BasketNews» είναι το υψηλότερο στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος και ανέρχεται στα 67,2 εκατομμυρίων ευρώ, μεικτού προϋπολογισμού. Τα 44,4 εκατ. ευρώ (επίσης «μεικτά) θα διατεθούν για τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο.

Η αύξηση αυτή μάλιστα, έρχεται μετά από την οικονομική ζημία ύψους 33,2 εκατομμυρίων ευρώ, της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, ένα «χάσμα» το οποίο καλύφθηκε με την αρωγή του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το «2Playbook», οι συνολικές δαπάνες της Ρεάλ για μισθούς και αγορές παικτών σε όλα τα τμήματα -συμπεριλαμβανομένων του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ- προβλέπεται να φτάσουν το ποσό-ρεκόρ των 707,1 εκατομμυρίων ευρώ τη σεζόν 2026-27! Τα συνολικά έσοδα του συλλόγου αναμένεται επίσης να αγγίξουν το ποσό-ρεκόρ των 1,405 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, το μπασκετικό τμήμα των Λος Μπλάνκος κατέγραψε έσοδα ύψους 27,4 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 10%, καθώς παρότι υπήρξε μείωση στις πωλήσεις εισιτηρίων και στα έσοδα από συνδρομές μελών, τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αυξήθηκαν κατά 61% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Για τη σεζόν που διανύουμε αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση και σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Βασίλισσα αναμένει ότι τα έσοδα από χορηγίες θα φτάσουν τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ.