Κάθε Κυριακή, οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νομίζουν πως η ομάδα τους δεν μπορεί να τα πάει χειρότερα. Την αμέσως επόμενη, διαψεύδονται...

«Δεν θέλουμε νέο γήπεδο, θέλουμε νέους ιδιοκτήτες». Αυτό διάβαζε κανείς στο πανό που σηκώθηκε στις κερκίδες του Ολντ Τράφορντ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άστον Βίλα, όπου οι Κόκκινοι Διάβολοι κατάφεραν να επιστρέψουν από το 0-2 και το 2-4 και να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις.

Ήταν η δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα που η ομάδα του Μάικλ Κάρικ έβγαλε τέτοιου είδους αντίδραση, καθώς λίγες μέρες πριν είχε νικήσει 3-2 τη Ρόμα για το Champions League, έχοντας επίσης βρεθεί να χάνει με δύο τέρματα. Το κακό για τη Γιουνάιτεντ όμως, είναι ότι καμία από αυτές τις ανατροπές δεν δείχνει να μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα, είτε ψυχολογικά, είτε, κυρίως, βαθμολογικά...

Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, τη διάρκεια δηλαδή του international break του Νοεμβρίου, οι Κόκκινοι Διάβολοι θα βρίσκονται στις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό στην Championship. Το γκολ του Ντόργκου στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ενάντια στη Βίλα απλά έφερε τη Γιουνάιτεντ 18η αντί για 19η, με μόλις οκτώ βαθμούς σε δέκα αγωνιστικές. Η μία νίκη στο διάστημα αυτό είναι η χειρότερη συγκομιδή ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς ακόμα και η ουραγός Κρίσταλ Πάλας έχει δύο.

🚨Manchester United fans are tired of the club’s ownership United haven’t won the Premier League since 2013 https://t.co/bCD5QDrjnD November 8, 2026

Οι φωνές για την παραμονή του Κάρικ πέρυσι, έχουν μετατραπεί σε ψιθύρους για το αν πρέπει να παραμείνει ο Βρετανός στον πάγκο ή αν πρέπει να υπάρξει αλλαγή προπονητή για να μην μπλέξει η Γιουνάιτεντ άσχημα. «Μπορεί κανείς να είναι πραγματικά βέβαιος πως η Γιουνάιτεντ δεν είναι υποψήφια για υποβιβασμό;», αναρωτιούνται στο Athletic, λίγους μόλις μήνες μετά τη ζόρικη παραμονή της Τότεναμ στην Premier League.

Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Η Μπράιτον, η Μπόρνμουθ, η Μπρέντφορντ, ομάδες που παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια αγωνίζονταν για να παρατείνουν το όνειρο της παρουσίας στην κορυφαία, για πολλούς, κατηγορία στον κόσμο, πλέον διεκδικούν κανονικά και με τον νόμο ευρωπαϊκά εισιτήρια. Πού καταλήγουν οι παλιές δυνάμεις που παραγκωνίζονται; Στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα, εκεί που τερμάτισε η Γιουνάιτεντ και τη σεζόν 2024/25. Μόλις 15η τότε, με την ανυπαρξία των Σαουθάμπτον, Ίπσουιτς και Λέστερ να επιτρέπει τόσο στους Κόκκινους Διαβόλους, όσο και την Τότεναμ, να παρατήσουν, πρακτικά, το πρωτάθλημα και να επικεντρωθούν στον εμφύλιο του Europa League.

Η λέξη «νεκροταφείο» χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά, μεταφορικά φυσικά, για να περιγράψει την κατάσταση στο Ολντ Τράφορντ. Προπονητές και ποδοσφαιριστές αποφασίζουν να μεταβούν -με το αζημίωτο βέβαια- στην κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ ευελπιστώντας πως θα αποτελέσουν μέρος της μεγάλης της επιστροφής, ωστόσο ενίοτε βρίσκουν την υγειά τους με το που φύγουν από εκεί.

1/10 - Manchester United are the first top-flight side to win just one of their first 10 games having finished in the top-three the previous season since Arsenal in 1953-54. Conundrum. https://t.co/oProdK6MMN — OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2026

Η οικογένεια Γκλέιζερ, ανεπιθύμητη εδώ και χρόνια από τους οπαδούς, που με κίτρινα και πράσινα μπαλόνια που θυμίζουν τη Νιούτον Χιθ ζητούν την αποχώρησή της, δαπανά κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δίχως πλάνο, πληρώνοντας υπεραξίες για παίκτες που κατά κύριο λόγο δεν αποδίδουν. «Δεν είναι για τη Γιουνάιτεντ ο Γιορό», διαβάζει κανείς από χθες, με τον Γάλλο στόπερ να έχει στοιχίσει 62 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Κακά τα ψέματα, το εξαιρετικά πιθανότερο είναι πως η Γιουνάιτεντ θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Και η Τότεναμ είχε μπει άσχημα στη σεζόν, αλλά με ένα μίνι νικηφόρο σερί εδραιώθηκε άμεσα στη μέση της βαθμολογίας. Το πρόβλημα των Κόκκινων Διαβόλων όμως είναι χρόνιο και βαθύ. Κανείς δεν δείχνει ικανός να εμπνεύσει, προπαντός η διοίκηση. Ο Κάρικ, γνώστης μεν της κατάστασης, ανήμπορος για την ώρα να τη διαχειριστεί δε, καλείται να στρώσει ένα προβληματικό ρόστερ, τα σημεία αναφοράς του οποίου χάνονται στη γενική μετριότητα της ομάδας. Ο πλανήτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκπέμπει SOS, αλλά το αν υπάρχει κάποιος να το λάβει και να μπορέσει να κάνει κάτι γι' αυτό, είναι αμφισβητήσιμο.