Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Βοζίνια, που πήρε το πρωτάθλημα με την Κόλο Κόλο έχοντας μια καθοριστική επέμβαση στο τέλος της αναμέτρησης με την Νουμπλένσε.

Η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο για τον Βοζίνια. Ο τερματοφύλακας που έγινε γνωστός το περασμένο καλοκαίρι στο Μουντιάλ πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις με την φανέλα του Πράσινου Ακρωτηρίου πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του και το πρωτάθλημα Χιλής.

Στο πρόσφατο παιχνίδι μεταξύ Νουμπλένσε και Κόλο Κόλο συνέχισε τις απίστευτες επεμβάσεις έχοντας μάλιστα μια καθοριστική στις καθυστερήσεις του αγώνα. Συγκεκριμένα στο 97΄ μετά απο σούτ εκτός περιοχής ο Βοζίνια έπεσε στην αριστερή του γωνία μπλοκάροντας την μπάλα και χαρίζοντας έτσι στην ομάδα του το 35ο της τρόπαιο στην Α' Εθνική.

🚨🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Vozinha with a LAST-MINUTE save to seal Colo-Colo’s 35th league title! 🇨🇻🏆 https://t.co/RWgay9S1LM — Futbol SA (@futbalsa) November 8, 2026

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο 40χρονος έκανε δηλώσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων: Σήμερα είναι ημέρα για γιορτή. Θα μιλήσουμε για το μέλλον αργότερα. Αυτός ο τίτλος είναι για την οικογένειά μου και ολόκληρο το Πράσινο Ακρωτήριο».

Το συμβόλαιο του Βοζίνια ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ προβλέπει οψιόν ανανέωσής του για ακόμη ένα χρόνο. Σε περίπτωση που επιλέξει να μείνει στην Κόλο Κόλο, θα αγωνιστεί και στο Copa Libertadores.