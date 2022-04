Αλλη μία σπουδαία κίνηση από τον Ρότζερ Φέντερερ που βοηθά μικρά παιδιά από την Αφρική να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία προκειμένου να βοηθηθούν στα μαθήματά τους.

O σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ μπορεί να μην έχει επιστρέψει ακόμη στα court, όμως συνεχίζει το φιλανθρωπικό του έργο.

Ο Ελβετός βρέθηκε στο Μαλάουι στα πλαίσια της φιλανθρωπικής δράσης του ιδρύματός του και επισκέφτηκε σχολεία, προσφέροντας 3.000 tablets για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης των παιδιών.

O Φέντερερ παρέδωσε τα tablets στην Υπουργό Φύλου, Παιδιών, Αναπηρίας και Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, Πατρίτσια Καλιάτι, με το υλικό να αναμένεται να μοιραστεί σε παιδιά από όλη τη χώρα, τα οποία οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

School Readiness in Malawi



Roger is handing over 3'000 tablets to the Minister of Gender with content to capacitate early learning mentors. The tablets allow access to knowledge & learning regardless of place, time and qualification.#EarlyLearningKiosk #SDG4@MoGCDSW_Malawi pic.twitter.com/E5x6xq4cqj