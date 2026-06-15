Μουντιάλ 2026: Μυθική σουτάρα ο Ασούρ και 1-0 η Αίγυπτος με το Βέλγιο
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Οι Αιγύπτιοι βρήκαν πρώτοι γκολ στο ματς κόντρα στο Βέλγιο με το φανταστικό σουτ από τον Ασούρ.
Στο Βέλγιο - Αίγυπτος ο Ασούρ ήταν ο παίκτης που έκανε το 1-0 με εξαιρετικό τρόπο. Πήρε την μπάλα από την πάσα του Σαλάχ στο 20ό λεπτό και με σουτάρα σκόραρε για τους Αιγύπτιους.
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