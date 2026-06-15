Οι Αιγύπτιοι βρήκαν πρώτοι γκολ στο ματς κόντρα στο Βέλγιο με το φανταστικό σουτ από τον Ασούρ.

Στο Βέλγιο - Αίγυπτος ο Ασούρ ήταν ο παίκτης που έκανε το 1-0 με εξαιρετικό τρόπο. Πήρε την μπάλα από την πάσα του Σαλάχ στο 20ό λεπτό και με σουτάρα σκόραρε για τους Αιγύπτιους.