ΑΕΛ Novibet: Ένταση και επεισόδια έξω από το σπίτι του Νταβέλη
Ένταση επικράτησε έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέα Νταβέλη, όπου κατέληξε η πορεία των οπαδών του συλλόγου για το συλλαλητήριό τους με φόντο το ιδιοκτησιακό. Οι συγκεντρωμένοι οπαδοί φώναζαν υβριστικά συνθήματα και ακολούθησε ένταση αλλά και επεισόδια με την αστυνομία.
Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απώθησαν τους οπαδούς με χρήση χημικών και κρότου-λάμψης ενώ οι οπαδοί έκαψαν κάδους. Μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες της LarissaPress αναφέρουν πώς έγιναν και αρκετές προσαγωγές.
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