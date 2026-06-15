Οι μεταγραφές της τριετίας του Αταμάν στον Παναθηναϊκό: Πώς «χτίστηκε» βήμα-βήμα η επιστροφή στην κορυφή

Το Gazzetta παραθέτει όλες τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν στην τριετία του Έργκιν Άταμαν στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Όταν ο Έργκιν Άταμαν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό AKTOR το καλοκαίρι του 2023, παρέλαβε μια ομάδα που είχε μείνει μακριά από την κορυφή στην Ελλάδα, ενώ στην Euroleague είχε τερματίσει στην 17η θέση και αναζητούσε ξανά την ταυτότητά της. Στην τριετία που παρέδωσε τα «κλειδιά» στον Τούρκο τεχνικό με στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις, ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο και τη στήριξη της διοίκησης, οι «πράσινοι» κατάφεραν να επιστρέψουν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας τέσσερις τίτλους.

Άλλωστε ο Τούρκος προπονητής ερχόταν στην Αθήνα έχοντας ήδη κατακτήσει δύο φορές την Euroleague με την Αναντολού Εφές και με τη φήμη ενός ανθρώπου που γνωρίζει όσο λίγοι πώς να δημιουργεί ομάδες πρωταθλητισμού.

Την πρώτη μάλιστα χρονιά (2023-2024) κατέκτησε την Euroleague στο Βερολίνο διαλύοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν το μεγάλο φαβορί και στη συνέχεια κατέκτησε το πρωτάθλημα με επική ανατροπή από το 2-0 του Ολυμπιακού μ’ ένα 3-2 που ολοκλήρωσε μια ονειρική χρονιά για τους «πράσινους». Στη συνέχεια ακολούθησαν δυο σεζόν, όπου την πρώτη έφτασε στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, αλλά ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και στην Ελλάδα κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ φέτος αποκλείστηκε στα playoffs της Euroleague και κατέκτησε το Κύπελλο στην Κρήτη, αλλά έχασε με 3-2 το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό.

Η πορεία του Παναθηναϊκού AKTOR στην τριετία του Άταμαν δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Ήταν αποτέλεσμα διαδοχικών κινήσεων που δημιούργησαν σταδιακά ένα σύνολο με προσωπικότητα, βάθος και νοοτροπία νικητή.

Η μεγάλη επανεκκίνηση το 2023

Ο Έργκιν Άταμαν γνώριζε καλά ότι η ομάδα χρειαζόταν ηγέτες, προσωπικότητες και παίκτες με νοοτροπία νικητή. Η πρώτη και πιο ηχηρή κίνηση ήταν η απόκτηση του Κώστα Σλούκα. Η μεταγραφή του προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, καθώς ο διεθνής γκαρντ έφυγε από τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο νέο πρότζεκτ.

Ο Σλούκας δεν αποκτήθηκε στη λογική της παρουσίας ενός σπουδαίου αθλητή με πολλούς τίτλους στο παλμαρέ του, αλλά ως εκείνος που θα αποτελούσε τον ηγέτη και τον άνθρωπο που θα ενέπνεε τους συμπαίκτες του μεταφέροντας τη νοοτροπία του νικητή σε όλους και μέσα στα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια ακολούθησε η απόκτηση του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ είχε ήδη αποδείξει την αξία του στην Euroleague ειδικά με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θεωρήθηκε ιδανικός για τον ρόλο του βασικού σέντερ. Η ενέργεια, η δύναμη, η σκληράδα και η αθλητικότητά του έδωσαν στον Παναθηναϊκό AKTOR στοιχεία που έλειπαν για χρόνια.

Εξίσου σημαντική ήταν η προσθήκη του Τζέριαν Γκραντ. Μπορεί να μην προκάλεσε τον θόρυβο άλλων μεταγραφών, ωστόσο εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολύτιμους παίκτες της ομάδας. Η αμυντική του συνέπεια, η ψυχραιμία του στην οργάνωση και η ικανότητά του να εκτελεί στα κρίσιμα σημεία τον κατέστησαν βασικό γρανάζι της «μηχανής» του Έργκιν Άταμαν.

Στο ρόστερ προστέθηκαν ακόμη ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τεράστια εμπειρία από το NBA και την Εθνική Ισπανίας, ο Λούκα Βιλντόσα, ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Δημήτρης Μωραΐτης.

Παρότι η ενίσχυση ήταν σημαντική ο Έργκιν Άταμαν διαπίστωσε πως έλειπε ένα ακόμη κομμάτι από το παζλ της ομάδας του 2023-2024. Και το βρήκε!

Ο Κέντρικ Ναν άλλαξε τα πάντα

Τον Οκτώβριο του 2023 ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του. Ο Κέντρικ Ναν άφησε το NBA και βρέθηκε στην Αθήνα, όπου ανακοινώθηκε από τους «πράσινους» στις 31 Οκτωβρίου του 2023. Η παρουσία του Αμερικανού γκαρντ άλλαξε τις ισορροπίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Euroleague.

Οι πρώτοι μήνες δεν ήταν εύκολοι. Μια ομάδα με τόσους νέους παίκτες χρειαζόταν χρόνο για να αποκτήσει χημεία. Ο Άταμαν όμως επέμενε ότι το σημαντικό ήταν να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη στα κρίσιμα παιχνίδια και το πέτυχε καθοδηγώντας το «τριφύλλι» μέχρι το τέλος.

Η κατάκτηση της Euroleague αποτέλεσε την απόλυτη δικαίωση του σχεδίου που υλοποιήθηκε στην πρώτη κιόλας σεζόν με επιτυχία. Και λίγες εβδομάδες αργότερα ακολούθησε και η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος...

Οι στοχευμένες κινήσεις το καλοκαίρι του 2024

Με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης το καλοκαίρι του 2024 ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε περισσότερο στοχευμένες κινήσεις, καθώς είχε έναν βασικό κορμό παικτών. Προχώρησε στην απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν, ενός από τους κορυφαίους δημιουργούς της Ευρώπης με εξαιρετική σεζόν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επίσης μεγάλη μεταγραφική κίνηση ήταν η απόκτηση του Τσέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ έφερε αθλητικότητα, ταχύτητα και εξαιρετικό παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο, όπου είναι ασταμάτητος, έχοντας και τη δυνατότητα να παίζει σε πολλές θέσεις.

Στη front-line μαζί με τον Ματίας Λεσόρ που αποτελούσε τη σταθερά της ομάδας, αποκτήθηκε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Τίμπορ Πλάις και ο Γουένιεν Γκέιμπριελ που αποκτήθηκε λόγω των πολλών προβλημάτων τραυματισμού των ψηλών, που είχαν ως αφετηρία το σοκαριστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ στον αγώνα με την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens.

Σημαντικές μεταγραφές, υψηλοί στόχοι το 2025

Η τρίτη μεταγραφική περίοδος της εποχής του Έργκιν Άταμαν ήταν εξίσου σημαντική και έγιναν από την διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μεγάλες κινήσεις με φόντο το Final Four στο Telekom Center Athens.

Η σημαντικότερη προσθήκη ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ένας από τους πιο θεαματικούς και πιο παραγωγικούς γκαρντ της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, ενώ στη ρακέτα αποκτήθηκε ο Ρισόν Χολμς. Ακολούθησαν οι κινήσεις που αποσκοπούσαν στην θωράκιση του ελληνικού κορμού και γι’ αυτό αποκτήθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος, αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από τη Μπασκόνια, όπως και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Μέσα στη σεζόν προστέθηκε και ο Κένεθ Φαρίντ που βοήθησε πολύ σε σημαντικά ματς της Euroleague. Η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν η τελευταία και πολύ μεγάλη κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να καλύψει το χαμένο έδαφος και να διορθώσει τις ανορθογραφίες του. Το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απόλυτα...

Η ιστορία της τριετίας του Έργκιν Άταμαν στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν είναι απλώς η ιστορία τεσσάρων τίτλων. Είναι η ιστορία ενός σχεδίου που ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

