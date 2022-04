Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, η Ιγκα Σβιόντεκ, αποσύρθηκε από το τουρνουά στο Μαϊάμι λόγω τραυματισμού στον ώμο της.

Μεγάλη απώλεια για το τουρνουά της Μαδρίτης και… κέρδος για τις αντίπαλές της, η απουσία της Ιγκα Σβιόντεκ.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, ανακοίνωσε πως αποσύρει την συμμετοχή της από το 1000αρι τουρνουά καθώς τραυματίστηκε στον ώμο.

Δεν φαίνεται να είναι ωστόσο σοβαρός ο τραυματισμός καθώς η ίδια ανέφερε πως χρειάζεται ξεκούραση και εκτός απροόπτου θα είναι παρούσα την άλλη εβδομάδα στη Ρώμη.

Unfortunately my team and I decided that I need to withdraw from Madrid. I hope to see you next year.

Razem z moim teamem zdecydowaliśmy, że niestety wycofam się z turnieju w Madrycie. pic.twitter.com/SQ4lJUwhPd