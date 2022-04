Οι Κάρλος Αλκαράθ και Πάμπλο Καρένο Μπούστα θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Όπεν της Βαρκελώνης.

Ισπανικός θα είναι ο τελικός στο Όπεν της Βαρκελώνης, που εξ αιτίας των βροχοπτώσεων ταλαιπώρησε αφάνταστα τους παίκτες. Ο Πάμπλο Καρένο Μπούστα και ο Κάρλος Αλκαράθ βγήκαν νικητές στους σημερινούς (24/4) ημιτελικούς, που σταμάτησαν χθες στο 2-2 και πέρασαν στον τελικό, που θα γίνει αργότερα μέσα στην Κυριακή του Πάσχα, με την αρχική ώρα να έχει οριστεί για τις 17:00.



Πρώτος το εισιτήριο για τον τελικό πήρε ο Πάμπλο Καρένο Μπούστα, με τον 31χρονο να νικά τον Αργεντινό, Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 6-3, 6-4 και να προκρίνεται στον τελικό. Ο Καρένο Μπούστα, Νο.19, θα αγωνιστεί μπροστά στους συμπολίτες του, καθώς κατάγεται από τη Βαρκελώνη. Θα παίξει στον 11ο τελικός της καριέρας του, διεκδικώντας για τον 7ο τίτλο του, οι τελευταίοι του ήταν πέρυσι ξανά σε χωμάτινα τουρνουά, στη Μαρμπέγια και στο Αμβούργο.

.@pablocarreno91 is the first to reach the final in Barcelona!



