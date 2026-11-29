Νίκη- ανάσα για το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου που δίνει σημαντικές ελπίδες στο δρόμο για το Κατάρ.

Σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ της ασιατικής ζώνης, το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου, πέτυχε σημαντική νίκη απέναντι στις Φιλιππίνες με 85-72 και παράλληλα με το +13 κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του εκτός έδρας (56-68).

Με αυτό το εύρος νίκης, η ομάδα του Έλληνα κόουτς υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με την αντίπαλο της.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Σέρεμπαν της Μαλαισίας με το Ιράν να επικρατεί χάρη στην άμυνά του στην τελευταία περίοδο, αφού επέτρεψε στις Φιλιππίνες να σκοράρουν μόλις 7 πόντους.

Πλέον το Ιράν έχει ρεκόρ 6-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου του, την η τελευταία που δίνει την πρόκριση, ενώ ακολουθούν οι Φιλιππίνες με 5-5 και η Ιορδανία με 5-4.

Στα δύο τελευταία του παιχνίδια, τον Φεβρουάριο (26/2) και τον Μάρτιο (1/3), το Ιράν αντιμετωπίζει εκτός έδρας Νέα Ζηλανδία (8-2) και Αυστραλία (9-0) αντίστοιχα, τις δυο ομάδες δηλαδή που βρίσκονται πάνω από εκείνο στον όμιλο.

Tα δεκάλεπτα: 29-19, 42-41, 63-65, 85-72



Iran FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS 5 Mobin Sheikhi * PG 08:06 5 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% – – – 2 – 2 – – -5 3 6 Mohammad Amini F 21:11 20 8/19 42.1% 6/12 50% 2/7 28.6% 2/5 40% 2 4 6 2 1 – 1 – 9 15 8 Behnam Yakhchali PG 24:17 17 6/13 46.2% 1/1 100% 5/12 41.7% 0/0 0% – 5 5 4 5 1 1 – -6 19 10 Piter Girgoorian SG 11:45 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 – 3 1 2 1 – – 10 2 11 Mohammad Mahdi Heydari * G 21:10 11 4/10 40% 3/9 33.3% 1/1 100% 2/2 100% – – – 1 1 – 1 – 16 7 12 Arman Zangeneh PF 24:40 16 6/11 54.5% 2/5 40% 4/6 66.7% 0/0 0% – 2 2 1 3 – – – 24 14 13 Mohammad Jamshidi F 04:17 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% – 2 2 – 2 1 – – -3 4 14 Arsalan Kazemi * PF 29:05 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/1 0% 1 5 6 3 4 2 1 – -1 7 17 Matin Aghajanpour * F 28:15 8 3/8 37.5% 1/1 100% 2/7 28.6% 0/0 0% – 1 1 1 3 – 2 – 3 7 20 Salar Taheri * C 05:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% – 1 1 – 2 – – – -6 -1 23 Mohammad Rahimi PF Did Not Play 55 Seyed Mahdi Jafari PG 22:10 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 6 1 – 3 1 24 12 Team/Coaches 1 3 4 – 1 TOTAL 200 85 33/75 44% 18/39 46.2% 15/36 41.7% 4/10 40% 8 24 32 21 24 8 9 1 89

* Starters

Coach: Sotirios Alex Manolopoulos

Assistant(s): Farzad Kouhian, Mohammad Kasaeepour

Philippines FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS 1 Juan Gomez De Liano PG 12:51 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% – 2 2 1 1 3 1 – -13 -1 3 Chris Newsome G Did Not Play 9 Scottie Thompson * SG 27:09 12 6/11 54.5% 6/6 100% 0/5 0% 0/1 0% 2 1 3 5 2 2 1 – 0 13 11 Kai Sotto * C 25:48 13 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 7/10 70% 1 9 10 1 3 4 – 1 -10 17 17 CJ Perez G 11:53 3 1/6 16.7% 0/4 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 – 1 1 2 – – 1 2 1 18 Troy Rosario SF Did Not Play 20 Mike Phillips * PF 06:45 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% – 1 1 1 1 1 – – 5 2 24 Dwight Ramos * PG 35:17 16 4/8 50% 1/1 100% 3/7 42.9% 5/6 83.3% 2 5 7 1 1 3 – – -18 16 25 Bennie Boatwright III * F 33:34 18 8/18 44.4% 7/13 53.8% 1/5 20% 1/5 20% 2 5 7 2 1 3 1 – -3 11 28 Kevin Quiambao F 30:59 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 – – 3 – – -17 -4 34 AJ Edu C 12:39 7 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 1/2 50% 1 6 7 – 2 – – – -7 11 42 Quentin Millora-Brown C 03:05 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% – 1 1 – – – – – -4 1 Team/Coaches 2 3 5 – – TOTAL 200 72 26/57 45.6% 21/35 60% 5/22 22.7% 15/28 53.6% 12 34 46 12 13 19 3 2 67

* Starters

Coach: Tim Cone

Assistant(s): Richard Del Rosario, Joseph Uichico