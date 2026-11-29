Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Σημαντική νίκη για το Ιράν του Μανωλόπουλου
Σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ της ασιατικής ζώνης, το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου, πέτυχε σημαντική νίκη απέναντι στις Φιλιππίνες με 85-72 και παράλληλα με το +13 κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του εκτός έδρας (56-68).
Με αυτό το εύρος νίκης, η ομάδα του Έλληνα κόουτς υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με την αντίπαλο της.
Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Σέρεμπαν της Μαλαισίας με το Ιράν να επικρατεί χάρη στην άμυνά του στην τελευταία περίοδο, αφού επέτρεψε στις Φιλιππίνες να σκοράρουν μόλις 7 πόντους.
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Πλέον το Ιράν έχει ρεκόρ 6-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου του, την η τελευταία που δίνει την πρόκριση, ενώ ακολουθούν οι Φιλιππίνες με 5-5 και η Ιορδανία με 5-4.
Στα δύο τελευταία του παιχνίδια, τον Φεβρουάριο (26/2) και τον Μάρτιο (1/3), το Ιράν αντιμετωπίζει εκτός έδρας Νέα Ζηλανδία (8-2) και Αυστραλία (9-0) αντίστοιχα, τις δυο ομάδες δηλαδή που βρίσκονται πάνω από εκείνο στον όμιλο.
Tα δεκάλεπτα: 29-19, 42-41, 63-65, 85-72
|Iran
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|5
|Mobin Sheikhi *
|PG
|08:06
|5
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|–
|–
|–
|2
|–
|2
|–
|–
|-5
|3
|6
|Mohammad Amini
|F
|21:11
|20
|8/19
|42.1%
|6/12
|50%
|2/7
|28.6%
|2/5
|40%
|2
|4
|6
|2
|1
|–
|1
|–
|9
|15
|8
|Behnam Yakhchali
|PG
|24:17
|17
|6/13
|46.2%
|1/1
|100%
|5/12
|41.7%
|0/0
|0%
|–
|5
|5
|4
|5
|1
|1
|–
|-6
|19
|10
|Piter Girgoorian
|SG
|11:45
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|–
|3
|1
|2
|1
|–
|–
|10
|2
|11
|Mohammad Mahdi Heydari *
|G
|21:10
|11
|4/10
|40%
|3/9
|33.3%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|1
|–
|16
|7
|12
|Arman Zangeneh
|PF
|24:40
|16
|6/11
|54.5%
|2/5
|40%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|–
|2
|2
|1
|3
|–
|–
|–
|24
|14
|13
|Mohammad Jamshidi
|F
|04:17
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|–
|2
|2
|–
|2
|1
|–
|–
|-3
|4
|14
|Arsalan Kazemi *
|PF
|29:05
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|5
|6
|3
|4
|2
|1
|–
|-1
|7
|17
|Matin Aghajanpour *
|F
|28:15
|8
|3/8
|37.5%
|1/1
|100%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|–
|1
|1
|1
|3
|–
|2
|–
|3
|7
|20
|Salar Taheri *
|C
|05:04
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|–
|1
|1
|–
|2
|–
|–
|–
|-6
|-1
|23
|Mohammad Rahimi
|PF
|Did Not Play
|55
|Seyed Mahdi Jafari
|PG
|22:10
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|6
|1
|–
|3
|1
|24
|12
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|–
|1
|TOTAL
|200
|85
|33/75
|44%
|18/39
|46.2%
|15/36
|41.7%
|4/10
|40%
|8
|24
|32
|21
|24
|8
|9
|1
|89
* Starters
Coach: Sotirios Alex Manolopoulos
Assistant(s): Farzad Kouhian, Mohammad Kasaeepour
|Philippines
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|1
|Juan Gomez De Liano
|PG
|12:51
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|–
|2
|2
|1
|1
|3
|1
|–
|-13
|-1
|3
|Chris Newsome
|G
|Did Not Play
|9
|Scottie Thompson *
|SG
|27:09
|12
|6/11
|54.5%
|6/6
|100%
|0/5
|0%
|0/1
|0%
|2
|1
|3
|5
|2
|2
|1
|–
|0
|13
|11
|Kai Sotto *
|C
|25:48
|13
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|7/10
|70%
|1
|9
|10
|1
|3
|4
|–
|1
|-10
|17
|17
|CJ Perez
|G
|11:53
|3
|1/6
|16.7%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|–
|1
|1
|2
|–
|–
|1
|2
|1
|18
|Troy Rosario
|SF
|Did Not Play
|20
|Mike Phillips *
|PF
|06:45
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|–
|1
|1
|1
|1
|1
|–
|–
|5
|2
|24
|Dwight Ramos *
|PG
|35:17
|16
|4/8
|50%
|1/1
|100%
|3/7
|42.9%
|5/6
|83.3%
|2
|5
|7
|1
|1
|3
|–
|–
|-18
|16
|25
|Bennie Boatwright III *
|F
|33:34
|18
|8/18
|44.4%
|7/13
|53.8%
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|2
|5
|7
|2
|1
|3
|1
|–
|-3
|11
|28
|Kevin Quiambao
|F
|30:59
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|–
|–
|3
|–
|–
|-17
|-4
|34
|AJ Edu
|C
|12:39
|7
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|6
|7
|–
|2
|–
|–
|–
|-7
|11
|42
|Quentin Millora-Brown
|C
|03:05
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|-4
|1
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|–
|–
|TOTAL
|200
|72
|26/57
|45.6%
|21/35
|60%
|5/22
|22.7%
|15/28
|53.6%
|12
|34
|46
|12
|13
|19
|3
|2
|67
* Starters
Coach: Tim Cone
Assistant(s): Richard Del Rosario, Joseph Uichico
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