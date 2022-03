Ο Σεργκέι Στακχόφσκι σε δηλώσεις του στην La Stampa είπε πως μόνο ο Τζόκοβιτς από την Big-3 του έστειλε μήνυμα στήριξης.

Το παράπονό του για τους Ναδάλ και Φέντερερ εξέφρασε ο Σεργκέι Στακχόφσκι.

Ο Ουκρανός πρώην τενίστας, μιλώντας στην ιταλική La Stampa, αποκάλυψε πως από την Big-3 ο μόνος που του έστειλε μήνυμα για να τον στηρίξει, ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς οι άλλοι δύο αστέρες του αθλήματος, επέλεξαν να μην τοποθετηθούν γενικότερα (προς το παρόν τουλάχιστον) για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ο Τζόκοβιτς μου έστειλε μήνυμα στήριξης, μάλιστα συζητήσαμε και λίγο. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τους Φέντερερ και Ναδάλ, αλλά προτίμησαν να μείνουν σιωπηλοί και λυπάμαι γι' αυτό. Τους καταλαβαίνω όμως, δεν είναι δικός τους πόλεμος. Έχουμε τη στήριξη άλλων μεγάλων προσωπικοτήτων και ελπίζω να παραμείνει έτσι» είπε χαρακτηριστικά ο 36χρονος Ουκρανός τενίστας.

