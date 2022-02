Ο Ουκρανός πρώην τενίστας, Σεργκέι Στακχόφσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky Sports εξέφρασε την επιθυμία του να ενταχθεί στον ουκρανικό στρατό για να πολεμήσει ενάντια στους Ρώσους εισβολείς.

Κάποτε ήταν ο νούμερο 30 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης, πλέον έχει σταματήσει το τένις και εμφανίζεται πρόθυμος να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό και να πολεμήσει τους Ρώσους εισβολείς. Ο λόγος για τον Σέργκει Στακχόφσκι που παραχώρησε συνέντευξη στο Sky Sports κάνοντας γνωστή την πρόθεσή του.

Ο Ουκρανός πρώην τενίστας παραδέχθηκε πως δεν έχει λάβει στρατιωτική εκπαίδευση αλλά θέλει να στρατολογηθεί μαζί με τους συμπατριώτες του στον πόλεμο που τους κήρυξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όλοι όσοι είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν, πρέπει να πιάσουν τα όπλα και να γίνουν μέρος της αντίστασης κατά των Ρώσων. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να καταταγούν.

Είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Μάλιστα έκανα αίτηση την προηγούμενη εβδομάδα αλλά μου λείπουν κάποια έγγραφα. Πλέον, έχουν ακυρώσει τη διαδικασία και βασικά όποιος είναι διαθέσιμος, μπορεί να καταταγεί χωρίς διαδικασίες» ανέφερε συγκεκριμένα.

