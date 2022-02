Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει απτόητη την πορεία της στην Αγία Πετρούπολη.

Η Μαρία Σάκκαρη κυριάρχησε κόντρα στην Εκατερίνα Αλεξάντροβα και με 6-2, 6-4 πέρασε στην προημιτελική φάση του Όπεν της Αγίας Πετρούπόλης.

Η 26χρονη Ελληνίδα παίκτρια έχοντας για όπλο το καλό σερβίς, έφτασε με σχετική άνεση στη 2η νίκη της στο St. Petersburg Ladies Trophy και συνεχίζει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βελγίδα, Ελίζ Μέρτενς.

Η Σάκκαρη από τη στιγμή που είδε ένα από τα όπλα της να λειτουργεί, πίεσε με το παιχνίδι της την Αλεξάντροβα. Η Ρωσίδα υπέπεσε σε πολλά λάθη, τελείωσε τον αγώνα με επτά διπλά λάθη και όσο κι αν προσπάθησε στο 2ο σετ να αντιδράσει, υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της αντιπάλου της.

Another straight-sets win



Top seed @mariasakkari eases into the @Formula_TX quarterfinals! pic.twitter.com/QJc5cVpB8S