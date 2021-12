Η Κόντα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Η Γιοχάνα Κόντα αιφνιδίασε καθώς ανακοίνωσε πως σταματά να παίζει τένις.

Στα 30 της χρόνια η Γιοχάνα Κόντα αποφάσισε να αποσυρθεί από το τένις.

Η Βρετανίδα τενίστρια με μια ανακοίνωσή της, τόνισε πως έκανε «ειρήνη» με τον εαυτό της και θέλει να ακολουθήσει τα όνειρα που είχε από μικρή, μακριά από το τένις.

Η Κόντα, έφτασε στην καριέρα της ως το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ την ολοκληρώνει ως Νο113. Κατέκτησε τέσσερις τίτλους στην καριέρα της, ενώ έφτασε σε τρεις ημιτελικούς grand slam (Australian Open 2016, Wimbledon 2017, Roland Garros 2019).

«Ευγνώμων. Αυτή είναι η λέξη που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο στην καριέρα μου και είναι η λέξη που νοιώθω πως εξηγεί καλύτερα τα πράγματα στο τέλος. Η καριέρα μου έφτασε στο τέλος της και είμαι ευγνώμων για το πως εξελίχθηκε. Όλα τα στοιχεία μου έδειχναν πως δεν θα τα κατάφεραν σε αυτό το επάγγελμα. Ωστόσο, η τύχη μου υλοποιήθηκε από τους ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή μου και επηρέασαν την ύπαρξή μου με τρόπους που υπερβαίνουν το τένις. Είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε ποιοι είστε. Μέσα από την ανθεκτικότητά μου και την καθοδήγηση άλλων πρέπει να ζήσω τα όνειρά μου. Πρέπει να γίνω αυτό που ήθελα και έλεγα από παιδί. Πόσο τυχερή νοιώθω πως είμαι… Πόσο ευγνώμων…

A little update from me pic.twitter.com/L1tpjDHW1o