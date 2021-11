Το μήνυμα της επιστροφής του Ναδάλ στην ενεργό δράση (vid)

Μετά από 4 και πλέον μήνες απουσίας ο Ράφα Ναδάλ επιστρέφει τον Δεκέμβριο στο Άμπου Ντάμπι και στέλνει το δικό του μήνυνα.

Ένα παιχνίδι με τον Λόιντ Χάρις στο Citi Open την 6η Αυγούστου 2021 ήταν και το τελευταίο του Ράφα Ναδάλ στη σεζόν.

Ο Ισπανός τενίστας που μέσα στο 2021 κατέκτησε το Italian Open σ' έναν συγκλονιστικό τελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι αλλά είναι έτοιμος για την .... ανεπίσημη επιστροφή του.

Όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος επίσημα θα τον δούμε στο World Tennis Championship Mubadala στο Άμπου Ντάμπι από τις 16 έως τις 18/12 σ' ένα τουρνουά επίδειξης.

Guys! Rafa just sent us this... #MWTC @RafaelNadal pic.twitter.com/qdGIcQy4i9