Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Κόρι Τζόσεφ αποφάσισαν να φορέσουν ειδικά t-shirt αφιερωμένα στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο κατάμεστο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες γιόρτασαν την κατάκτηση της EuroLeague πριν το τζάμπολ αποκαλύπτοντας το λάβαρο της μεγάλης επιτυχίας στο κοινό τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τόσο τον Εβάν Φουρνιέ, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ από το ματς κόντρα στην Ένωση με τον Γάλλο σταρ να κάνει την εμφάνισή του στο ΣΕΦ μπροστά στους φίλους των «ερυθρόλευκων» φορώντας ένα αφιερωματικό t-shirt για το ευρωπαίκό τρόπαιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κόρι Τζόσεφ με μπλούζα παρόμοιας λογικής που έφερε τη λέξη «champions» και απεικόνιζε τους συμπαίκτες του και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.