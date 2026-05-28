Ολυμπιακός: Παρουσιάστηκε το λάβαρο για την 4η EuroLeague
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε στην 4η EuroLeague της ιστορίας του, με το μπάνερ της κατάκτησης να παρουσιάζεται λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ.
Υπό τους ήχους του ύμνου του Ολυμπιακού και με το τρόπαιο της EuroLeague να βρίσκεται στο παρκέ, το μπάνερ ξεδιπλώθηκε και έκανε την εμφάνισή του, με το ΣΕΦ να αποθεώνει σύσσωμο τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Παράλληλα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού στην εξέδρα είχαν δακρύσει, ενώ θυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι sold out, με τον κόσμο να δίνει δυναμικό παρών στο ΣΕΦ.
