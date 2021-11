Linz Open: Συνεχίζεται ο... κατήφορος της Ραντουκάνου μετά το US Open (vids)

Η νικήτρια του US Open, Έμα Ραντουκάνου, αποκλείστηκε στην πρεμιέρα της στο Linz Open Αυστρία και μετράει μόλις δυο νίκες σε τρία τουρνουά μετά από τη Νέα Υόρκη.

Στις 11 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη η 18χρονη Έμα Ραντουκάνου κερδίζει το US Open.

Η Βρετανίδα που άλλαξε τον προπονητή της μετά από τον τίτλο, έκανε δοκιμές και ψάχνει νέο προπονητή για το 2022 έχει συμμετάσχει σε 3 τουρνουά μετά από το US Open και μετράει μόλις 2 νίκες!

Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Indian Wells, πήρε 2 νίκες στη Ρουμανία και ηττήθηκε την Τρίτη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Linz στην Αυστρία.

Η Κινέζα Γουάνγκ επικράτησε με 6-1, 6-7, 7-5 και άφησε εκτός συνέχειας από τους "16" την 'Εμα Ραντουκάνου η οποία έχει το χρόνο πλέον μπροστά της για να επιστρέψει δυνατή το 2022.

Στους "8" του Linz Open πέρασε με 7-5, 6-3 η Σιμόνα Χάλεπ η οποία απέκλεισε την Αλιακσάντρα Σάνσοβιτς.

