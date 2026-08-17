Ο Ρόδρι έφτασε στη Βαρκελώνη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα.

Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα προβάρει ο Ρόδρι, που έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (17/8) στη Βαρκελώνη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στους Μπλαουγκράνα.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ήταν μερικές έντονες μέρες, είμαι εκστασιασμένος που είμαι εδώ. Το να παίξω για την Μπαρτσελόνα είναι ένα όνειρο, θα πάμε για το Champions League και ό,τι άλλο βρεθεί στον δρόμο μας», ανέφερε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο ο 30χρονος μέσος, που επιστρέφει στην Ισπανία μετά από επτά χρόνια.

Ο πρωταθλητής κόσμου με τη Φούρια Ρόχα αναμένεται να υποβληθεί το πρωί της Τρίτης (18/8) στα καθιερωμένα ιατρικά τεστ προκειμένου να υπογράψει στη συνέχεια το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς, που θα δώσουν περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ στους Πολίτες προκειμένου να αποκτήσουν τον έμπειρο μέσο.