Ο Φέντερερ απέκτησε τη δική του γραμμή στο τραμ της Βασιλείας (vid)

Ο Ρότζερ Φέντερερ εγκαινίασε την γραμμή «Federer Express» στο τραμ της αγαπημένης του Βασιλείας.

Νέα γραμμή απέκτησε το τραμ της Βασιλείας με το όνομα "Federer Express".

Ο δήμος της Βασιλείας τίμησε τον μεγάλο Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος μεγάλωσε στην πόλη της Ελβετίας και όπως έγραψε μετά από τα εγκαίνια της γραμμής χρησιμοποιήσουμε παιδί την γραμμή 8 για να πάει στην προπόνηση.

«Ευχαριστώ για την απίστευτη τιμή. Σαν χθες θυμάμαι που πήγαινα κάθε μέρα στην προπόνηση με το Νο.8», έγραψε στα social media ο Φέντερερ.

Hopping aboard the Fedexpress!Thank you for the incredible honor. It feels like just yesterday I was a boy getting to practice everyday on No.8 Dangge Basel pic.twitter.com/F396FkIg1H