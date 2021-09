Σάκκαρη - Τσιτσιπάς: Η ATP για την διπλή παρουσία της Ελλάδας στο top-10

Η ΑΤP αναφέρθηκε στην διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας στο top-10 με τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Μαρία Σάκκαρη.

Την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα έγραψε ιστορία στο τένις αφού δυο τενίστες της είναι στο top-10 σε άνδρες και γυναίκες.

Μετά από τον Στέφανο Τσιτσιπά που είναι εδώ και 112 εβδομάδες στο top-10 της ATP και η Μαρία Σάκκαρη εισήλθε για πρώτη φορά στο top-10 της WTA.

Σ' αυτή την ιστορική στιγμή αναφέρθηκε με tweet και η ATP.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελλάδα έχει δυο παίκτες στο top-10», έγραφε το σχετικό tweet.

For the first time in history, Greece has two players in the Top 1 @steftsitsipas @mariasakkari @WTA #TennisUnited pic.twitter.com/sJZ0CRjuvx