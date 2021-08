National Bank Open: Ο Τσιτσιπάς πήρε άτυπη ρεβάνς από τον Ουμπέρ (vids)

Με 2-1 σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Ούγκο Ουμπέρ και συνεχίζει στο τουρνουά του Τορόντο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήθελε να πάρει μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τον Ούγκο Ουμπέρ.

Και τα κατάφερε στο Τορόντο έστω και δύσκολα. Το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 2-1 σετ (6-3, 6-7, 6-1) και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο όπου θα περιμένει έναν εκ των Καράτσεφ και Κατσάνοφ.

Stef steps up



2018 Toronto runner-up @steftsitsipas earns his first win over Ugo Humbert, 6-3 6-7(13), 6-1 converting match point #7 to reach the round of 16. #NBO21 pic.twitter.com/pkIc9eaS5P