Στα ημιτελικά στην Μαγιόρκα ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 7-5, 6-1 τον Κάσπερ Ρουντ και θα παίξει με τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα στον ημιτελικό του Mallorca Open.

Στον ημιτελικό του Mallorca Open προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 7-5, 6-1 τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ και θα παίξει στους "4" για μια θέση στον τελικό με τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Making moves in Mallorca @DaniilMedwed beats Ruud 7-5 6-1 to reach the final four at @MallorcaChamps pic.twitter.com/s2MLvQIKUj