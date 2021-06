Στους "8" στο διπλό στη Μαγιόρκα οι Τζόκοβιτς- Γκόμεζ (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κάρλος Γκόμεζ Ερέρα είναι στους "8" του διπλού στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Με το δεξί ξεκίνησε τους αγώνες του στο διπλό στο τουρνουά της Μαγιόρκα ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 στο απλό μαζί με τον Κάρλος Γκόμεζ Ερέρα απέκλεισαν με 5-7, 6-4, 13-11 τους

Τόμισλαβ Μπρκιτς / Νίκολα Κάτσιτς στους "16".

Οι Τζόκοβιτς/Γκόμεζ έσβησαν μάλιστα 2 ματς πόιντ στο τάι μπρέικ!

Στα προημιτελικά θα παίξουν με τους Γκρανόλερς/Ζέμπαλος.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει την προετοιμασία του για το Wimbledon που αρχίζει την Δευτέρα 28 Ιουνίου και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του.

Wimbledon 2019 Final : Saves match points & wins in deciding set tiebreak

Mallorca 2021 R1: Saves match points & wins in deciding set tiebreak@DjokerNole gets the win with @xarlygomez in his first match on grass of 2021, beating Brkic/Cacic 5-7 6-4 13-11 in Mallorca! pic.twitter.com/mBmadOl139