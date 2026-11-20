Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Με την ίδια συνταγή όπως στη Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), στη SUNEL Arena, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» θα είναι ίδια με την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον, να παίρνουν τις θέσεις των Τζορτζ Πάπας και Αντώνη Καραγιαννίδη, ενώ εκτός παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Η 12άδα: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον
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