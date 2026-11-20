Ο Μικέλ Αρτέτα τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό που είχε πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη και το... παιχνίδι Fantasy Premier League.

Την ευκαιρία να τοποθετηθεί δημόσια για ένα ζήτημα που έγινε viral με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη είχε την Παρασκευή (20/11) ο Μικέλ Αρτέτα.

Ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου (21/11, 19:30) με τη Νιουκάστλ και ρωτήθηκε αναφορικά με το θέμα που είχε προκύψει από πλευράς του Έλληνα άσου, με αφορμή το γνωστό παιχνίδι Fantasy Premier League.

Θυμίζουμε πως ο Τζόλης είχε διαρρέυσει, άθελά του, πως θα είναι βασικός στο ντέρμπι των Κανονιέρηδων με τη Λίβερπουλ πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, καθώς είχε χρίσει τον εαυτό του βασικό στο εν λόγω παιχνίδι. Έτσι, ο Αρτέτα αποφάσισε να απαγορεύσει σε άπαντες (παίκτες, σταφ) να χρησιμοποιούν παίκτες του κλαμπ στο παιχνίδι.

Στη σημερινή του τοποθέτηση, ο προπονητής των Gunners εξήγησε πως μίλησε τόσο με τον Έλληνα εξτρέμ όσο και με τους υπόλοιπους παίκτες (και τα παιδιά του), τονίζοντάς τους πως ορισμένα πράγματα πρέπει να μένουν «μυστικά» και έτσι βρήκε αυτόν τον τρόπο (της απαγόρευσης) για να μην εναλαληφθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον.