Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της φιλικής νίκης του Ολυμπιακού επί της Ράκοβ με 2-1.

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία κόντρα στη Ράκοβ επικράτησε 2-1 με πρωταγωνιστή τον Φορτούνη.

Η πολωνική ομάδα προηγήθηκε στο 70', όταν ο Μπρούνες με κεφαλιά προ του Κάρμο έκανε το 1-0. Στο 85ο λεπτό, ωστόσο, μίλησε η ποιότητα του Φορτούνη, ο οποίος με εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-1.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ήρθε το 2-1. Σέντρα του Φορτούνη, κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ στο δοκάρι και ο Ουκρανός φορ στην επαναφορά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Τα highlights του φιλικού αγώνα