Αυτά έδειξε ο ΠΑΟΚ στη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 84-82 του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του Super Cup, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να παρουσιάζει -ξανά- μια έτοιμη ομάδα για το επόμενο επίπεδο.

Μπορεί ο «Δικέφαλος του Βορρά» να επικράτησε, με το μεγάλο τρίποντο του Όσμαν με τη λήξη, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των 40 λεπτών του χθεσινού ημιτελικού, ήταν αυτός που βρισκόταν μπροστά στο σκορ και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Πήγε να τον χάσει στο τέλος, με τα δύο τρίποντα του Φρανσίσκο, αλλά ο Τούρκος φόργουορντ (και οι Μουρ, Χάτζινς που πήγαν στο επιθετικό ριμπάουντ), είχε διαφορετική άποψη...

Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, βέβαια, υπάρχει ένα ολόκληρο παιχνίδι, το οποίο ο Αντρέα Τρινκιέρι με τους συνεργάτες του, το είχαν δουλέψει πολύ όλη την εβδομάδα και αυτό, αποτυπώθηκε στο παρκέ του «Α. Παπανδρέου».

Ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ, είχε εντοπίσει το μεγάλο κενό του Παναθηναϊκού στη ρακέτα, «χτυπώντας» διαρκώς σε καταστάσεις πικ εν ρολ και δύο εναντίον δύο, με τον Καλάθη, αλλά και με τον Φόστερ στα κρίσιμα σημεία. Ο Αλεξάντερ είχε 15 πόντους με 7/10 δίποντα, τα περισσότερα καρφώματα με ασίστ από τους δύο έμπειρους συμπαίκτες του στην περιφέρεια.

Επίσης, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, τα 17 επιθετικά ριμπάουντ, είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτο νούμερο. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έκανε θραύση, έχοντας 13, με τον Μουρ να δείχνει για ακόμα μία φορά, την ικανότητα που έχει σε αυτό το κομμάτι, ενώ το τελευταίο τρίποντο του Όσμαν, ήρθε πάλι από επιθετικό ριμπάουντ, με τον Μουρ να το διεκδικεί με τον Λεσόρ, τον Χάτζινς να μαζεύει τη μπάλα και να τη δίνει στον Τούρκο, πριν αυτός βάλει το μεγάλο σουτ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός, σε αρκετές περιπτώσεις χθες, ζοριζόταν πολύ να βρει τη σωστή επιλογή στην επίθεση, με τη μπάλα να μένει αρκετά στα χέρια του Φρανσίσκο για να αποφασίσει. Δεδομένων και των σημαντικών απουσιών (Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας αλλά και Φαλ), ήταν ξεκάθαρο ότι ο Τρινκιέρι είχε ποντάρει στο κομμάτι της πίεσης στην περιφέρεια και στην προσπάθεια να περιοριστεί το δυνατόν περισσότερο ο Γάλλος γκαρντ. Γι’ αυτό ήταν και έξαλλος στο τέλος, με τα δύο τρίποντα του, αφού όντως οι παίκτες του, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, είχαν κάνει τη δουλειά τους αρκετά καλά πάνω στον Φρανσίσκο...

Σημείο που αξίζει να μείνει κάποιος από το χθεσινό ημιτελικό, ήταν και τα 8/33 τρίποντα του ΠΑΟΚ. Παρότι η νίκη ήρθε με ένα μεγάλο τρίποντο, αρκετά από τα άστοχα σουτ του, ήταν ανοικτά και με την εικόνα που είχε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο κομμάτι του, με ένα καλύτερο ποσοστό, η νίκη θα είχε έρθει πιο εύκολα. Στάθηκε και ο Τρινκιέρι σε αυτό το στοιχείο στη συνέντευξη Τύπου, κάτι που δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι ο Ιταλός έχει δείξει από την πρώτη στιγμή, πόση σημασία δίνει στη λεπτομέρεια.

Ο ΠΑΟΚ αναζητά δεύτερη υπέρβαση απόψε (20:00, ΣΚΑΪ) στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, χωρίς ουσιαστικά να έχει το χρόνο να προετοιμάσει το παιχνίδι, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους Ερυθρόλευκους. Και η ποιότητα-χαρακτήρας που βγάζει από πολύ νωρίς, η νέα ομάδα του Τρινκιέρι, είναι κάτι που μπορεί να παίξει το ρόλο του και απόψε.