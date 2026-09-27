Τρινκιέρι: «Να μαχόμαστε - Ο Ολυμπιακός ξόδεψε το 1/10 της ενέργειας που ξοδέψαμε»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 84-82 εξαιτίας του buzzer beater τριπόντου του Τσέντι Όσμαν στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό (27/09, 20:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά

«Είναι Σεπτέμβριος και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι και απέναντί μας είχαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Η νίκη είναι πάντα νίκη και δεν τη σνομπάρουμε. Κερδίσαμε τη μάχη των ριμπάουντ, είχαμε ενέργεια και πάθος.

Κάναμε πολλά λάθη στο τέλος και εκεί πρέπει να δώσουμε προσοχή. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα και πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα και το πάθος μας. Σε λιγότερο από 24 ώρες, η άλλη μεγάλη ομάδα της Αθήνας μας περιμένει.

Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αύριο παίζουμε και ο Ολυμπιακός ξόδεψε το ένα δέκατο της ενέργειας που ξοδέψαμε εμείς. Ως προπονητής κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτή η νίκη είναι πολύ γλυκιά για τους οπαδούς. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά μου αρέσει η στάση μας.

Το πιο σημαντικό ήταν τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, μετά από μια μεγάλη μαλ@@@α. Το να μπορέσεις να επανέλθεις μετά από δύο χαζά λάθη, να παίξεις σωστά την τελευταία κατοχή και να ευστοχήσεις σε buzzer-beater, είναι ενέργεια και πάθος. Αυτό μου δίνει τεράστια ώθηση για να τους σπρώξω ακόμα περισσότερο.

Το παιχνίδι στο «Π. Γιαννακόπουλος» έδειξε το επίπεδο που χρειάζεται για να τους νικήσουμε. Ένιωσα από την αρχή ότι η ομάδα μου ήταν πνευματικά μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει και με μεγαλύτερη διαφορά. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη. Είχαμε απέναντί μας έναν πολύ καλό αντίπαλο, με έναν πολύ καλό προπονητή. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετική ομάδα, αλλά η δική μου ομάδα έκανε σωστά τα πράγματα και πνευματικά ήταν εκεί.

Δεν μπορώ να διαλέξω ένα πράγμα. Χωρίς ριμπάουντ δεν μπορείς να παίξεις και χωρίς να κινήσεις την μπάλα δεν μπορείς να σκοράρεις. Αυτά ήταν τα κλειδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε το παιχνίδι λόγω των ριμπάουντ, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ψηλή ομάδα.

Δεν είμαι άνθρωπος που στέλνει μηνύματα. Έχω την ευτυχία να κοουτσάρω την ομάδα μου και έχω αγάπη για τους οπαδούς. Η συγκέντρωσή μου είναι στην προπόνηση και στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι δύσκολο.

Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα δώσουμε το 100%. Έχω μια συμφωνία με τους παίκτες μου να μαχόμαστε και να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ότι θα έχουν οι φίλαθλοί μας. Θα υπάρξουν και κακές ημέρες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι».