Οι Τίμπεργουλβς είναι ιδιαίτερα δραστήριοι τις τελευταίες ώρες με τον Τζούλιους Ραντλ να αποτελεί παρελθόν μετά από ανταλλαγή.

Μπορεί η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ να έκλεψε την παράσταση, αλλά έγιναν κι άλλα πραγματάκια στο ΝΒΑ.

Τίμπεργουλβς, Νετς και Μπουλς συνεργάστηκαν για μια τριπλή ανταλλαγή. Ο Ραντλ θα συνεχίσει στους Νετς, ενώ ο ψηλός του Μπρούκλιν, Κλάξτον θα παίζει στο Σικάγο. Επίσης το Μπρούκλιν θα πάρει και το Νο. 28 του Draft.

Οι λύκοι απελευθερώνουν σημαντικό χώρο με τα υπόλοιπα δύο χρόνια του συμβολαίου του Ραντλ, δίνοντάς τους μεγαλύτερη ευελιξία για να διατηρήσουν τον Ντοσούμνου. Οι Νετς παίρνουν έναν all star ψηλό συν ένα πικ πρώτου γύρου. Το Σικάγο θα χρησιμοποιήσει μέρος του χώρου του με την απόκτηση ένος πολύ καλού ψηλού όπως ο Κλάξτον.

Επίσης σύμφωνα με τον Σαράνια, ο Ντοσούμνου που έχει αναπτύξει εξαιρετική χημεία με τον σταρ της Μινεσότα, Έντουαρντς, σκοπεύει να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο 112 εκατ. δολαρίων με τους Τίμπεργουλβς με player option την πέμπτη σεζόν. Προτεραιότητα των λύκων ήταν να κρατήσουν στο ρόστερ τον Ντοσούμνου.