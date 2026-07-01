Ο Μο Βάγκνερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νετς που συνεχίζουν να κινούνται στην free agency.

Δεν σταματούν να θωρακίζουν τη ρακέτα τους οι Νετς. Η πρώτη κίνηση ήταν η ανταλλαγή που έφερε τον Τζούλιους Ραντλ στο Μπρούκλιν. Πλέον θα έχει παρέα τον Μο Βάγκνερ που ήταν free agent και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Γερμανός ψηλός υπέγραψε για συμβόλαιο αξίας 19 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει option με εγγυημένα τα 19 εκατ. δολάρια, επιτρέποντας σε οποιαδήποτε πλευρά (Νετς-Βάγκνερ) να επιλέξει να κάνει χρήση (opt in και όχι opt out), μαζί με τη δυνατότητα συζήτησης για νέo συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι.

Φέτος ο Βάγκνερ είχε 6.9 πόντους και 3.2 ριμπάουντ σε 36 ματς την κανονική διάρκεια. Στις 11 Γενάρη έκανε την επανεμφανισή του στη δράση μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

Free agent Moe Wagner has agreed to a two-year, $19 million deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. The deal contains a mutual option guaranteeing the $19M while allowing either side to opt-in (not opt-out) along with having a conversation about doing a new contract next… pic.twitter.com/IVZbZiUprq

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026