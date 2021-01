«Ο Ίρβινγκ δεν ήθελε τον Νας για προπονητή, περίεργες οι σχέσεις του και με τον Ντουράντ» (pic)

Η κατάσταση στους Νετς είναι σίγουρα περίεργη. Η ανταλλαγή και η έλευση του Χάρντεν έχει τραβήξει όλο το ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί.

Ο Ίρβινγκ αρνείται να παίξει, έχει εξαφανιστεί και πλέον τα ρεπορτάζ έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.

Όλα ξεκίνησαν καλά στο Μπρούκλιν, ο Ίρβινγκ ήταν το λιγότερο εντυπωσιακός και ξαφνικά επέλεξε να εξαφανιστεί. Έπειτα εθεάθη σε ένα πάρτι και πλέον τα ρεπορτάζ βγαίνουν με άλλες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους Αμερικάνους, ο ιδιόρρυθμος γκαρντ... θυμήθηκε ότι δεν θέλει τον Νας και ότι η ομάδα του έπρεπε να τον ρωτήσει για τον προπονητή που θα έπαιρνε. Βέβαια, μετά τα πρώτα αποτελέσματα είχε αποθεώσει δημόσια τον προπονητή του.

Επίσης, οι σχέσεις του με τον Ντουράντ δεν είναι καλές. Οι δυο τους έχουν απόσταση τον τελευταία καιρό και δεν επικοινωνούν. Οι Νετς έχουν πολλά θέματα να λύσουν, αφού και ο Χάρντεν που επέλεξαν δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου.

Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά...

Update on Kyrie situation.

I’m told he’s been “furious” at the organization for some time for not giving him more input on the head coach hiring.

He was not in favor of Steve Nash.

Also, his relationship with Kevin Durant has been described as “very distant” recently. https://t.co/MS4yvW4x2J

— Tommy Dee (@ThomasCDee) January 13, 2021