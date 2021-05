Οι Νάγκετς είδαν τον Τζαμάλ Μάρεϊ να τραυματίζεται σοβαρά στις 13 Απρίλη και αμέσως όλος ο κόσμος τους είχε... ξοφλημένους.

Όμως οι βάσεις που έχει βάλει ο Μαλόουν τα τελευταία χρόνια, η σεζόν MVP που κάνει ο Γιόκιτς και το ταίριασμα με τον Άαρον Γκόρντον που ήρθε από το Ορλάντο, έχουν κάνει το Ντένβερ να πετά τον τελευταίο καιρό.

Από τη στιγμή που έχασαν τον βασικό τους point guard, οι Νάγκετς πετάνε με ρεκόρ 10-2, ενώ μέσα σε όλα αυτά φαίνεται όλο και περισσότερο ο Φακούντο Καμπάτσο, δείχνοντας λίγο από τη μαγεία που μας είχε προσφέρει και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το gazzetta.gr γράφει για τον Αργεντινό που άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Ο Μαλόουν τον εμπιστεύεται απόλυτα και στα τελευταία 5 ματς τον έχει ξεκινήσει βασικό στην πεντάδα των Νάγκετς.

Ο Αργεντινός μάγος δειχνει να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, εκτοξεύοντας τα νούμερα του και έχει γίνει ένα σημαντικό... όπλο για την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς.

Στις τελευταίες 5 αναμετρήσεις του (ξεκίνησε βασικός) μετρά 13 πόντους, 5.8 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 52% εντός πεδιάς και 36% τρίποντα. Εκτόξευση για τον Φακούντο που μέσα στη σεζόν έχει 5.9 πόντους ανά ματς με 3.4 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ και 39% εντός πεδιάς.

Νιώθει καλά ως βασικός, είναι σίγουρος πια βλέποντας τα λεπτά του να αυξάνονται και θέλει να μπει φορτσάτος και στα μεγάλα ματς των playoffs, εκεί όπου η ομάδα του πέρυσι έφτασε μέχρι τους τελικούς Δύσης.

Όπως βλέπετε και στο γράφημα του sofascore, ο Καμπάτσο έχει εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας στο ζωγραφιστό, ενώ σουτάρει με 40% τρίποντα από την κορυφή.

Παρά το γεγονός πως δεν είναι και πρώτο μπόι και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα στο ΝΒΑ, ο Αργεντινός καταθέτει την ψυχή του κάθε φορά στο παρκέ και στην άμυνα.

Παλεύει για την κάθε μπάλα και βγάζει το λάδι στους αντιπάλους του, ενώ συνεχίζει να δείχνει πως έχει έφεση στα κλεψίματα.

Στα τελευταία 5 ματς έχει 2.6 κλεψίματα μέσο όρο, ενώ γενικά στη σεζόν έχει 1.2. Και πλέον στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, μοιράζει και τάπες. Ναι καλά διαβάσετε, δεν είναι πλάκα.

Σε εξήντα αγώνες ο Καμπάτσο μετρά 14 τάπες! Τα 178 εκατοστά του δεν τον καθιστούν φόβητρο, το αντίθετο συμβαίνει. Ωστόσο παρουσιάζει τεράστια βελτίωση και σε αυτόν τον τομέα.

Ο Αργεντινός playmaker, σε 323 ματς με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, σε ACB και EuroLeague είχε δώσει 17 «στοπ» στους αντιπάλους του!

Το ΝΒΑ είναι θέαμα, μαγεία, όμορφες εμπνεύσεις. Και ο Facu τα έχει όλα αυτά σε υπερθετικό βαθμό.

Ο Αργεντινός αποτελεί έναν ταχυυδακτυλουργό πάνω στο παρκέ που νοστιμίζει το παιχνίδι των Νάγκετς, έχοντας δίπλα του και τον κορυφαίο ψηλό πασέρ στη λίγκα, τον Γιόκιτς.

Στις 20 Ιανουαρίου έδωσε μια φοβερή ασίστ κάτω από τα πόδια στον Μόρις.

Eyes in the back of his head... Campazzo between the legs to Morris in transition!

DEN leads OKC in Q2 on NBA LP pic.twitter.com/itf85AAU0V

— NBA (@NBA) January 20, 2021